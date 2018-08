Bohrer stoppte bei Meter 54

Eine kaputte Dichtung der Antriebsmaschine hat das Bohr-Abenteuer kurz nach Start bereits wieder beendet. Wie berichtet, sucht der Kärntner Holzindustrielle Hans Tilly per Tiefenbohrung nach unentdeckten Ressourcen. „Die Reparatur des Top Drive wird etwa eine Woche dauern. Dann kann es weitergehen“, erklärt „Drill Supervisor“ Stefan Hipfl. Der Oberösterreicher hat bereits in der Nordsee und in den Emiraten nach Öl und Erdgas gesucht - vertikal in Tiefen bis zu 6000 Meter. Die Bohrung auf dem Krappfeld ist aber auch für ihn ein Abenteuer. Noch nie sei man hier in solche Tiefen vorgedrungen - eine Bohr-Premiere.