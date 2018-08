Frank/Abicht im 49er-FX auch bei Leichtwind stark

Tanja Frank und Lorena Abicht sind bei der WM vor Aarhus in ihrer 49er-FX-Klasse weiter stark unterwegs. Die Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin Frank und Abicht segelten bei Leichtwind am Dienstag zu einem vierten Platz und gehen als Gesamt-Dritte in die „Goldflotte“. Das Nacra 17-Duo Thomas Zajac/Barbara Matz und auch David Bargehr/Lukas Mähr büßten hingegen Plätze ein.