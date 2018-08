Alarm: Hitzewelle lässt Blutreserven sinken!

Statt 1200 Konserven derzeit nur 650 in der Blutbank

Normalerweise lagern in der Blutbank Innsbruck etwa 1000 bis 1200 Blutkonserven, damit alle Blutgruppen ausreichend vorhanden sind. Derzeit befinden sich dort in den Kühlräumen aber nur rund 650 Stück. Schwere Unfälle, bei denen oftmals mehrere Konserven auf einmal benötigt werden, erschweren die Situation. Daher ruft das Rote Kreuz Tirol zum Blutspenden auf!