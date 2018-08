Beton & Co.: Das sind die aktuellen Boden-Trends!

Es sind steinige Zeiten für so manchen Boden. Ob Naturstein oder Beton, Marmor oder Terrazzo - in den Wohnungen liegen uns schillernde Oberflächen zu Füßen. Das Ambiente eines Natursteinbodens versprüht zeitlose Eleganz. Aber auch Beton lässt sich in letzter Zeit immer öfter im Hausinneren blicken. Der Industrie-Stil ist nach wie vor groß in ModeBeton, und Sichtbeton kommt in allen möglichen Variationen zutage: als Material für Tischplatten, Lampenschirme, Spülbecken oder Fliesen. Kein Wunder, dass da auch Betonböden immer gefragter sind.