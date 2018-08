Ski-Beauty Gut: So schön war unsere Blitzhochzeit!

Die Hochzeit am 11. Juli in Lugano sei „wunderschön“ gewesen, verrät der hübsche Ski-Star im Interview mit dem „Blick“. Eine Hochzeit sei „etwas so Schönes, so Wichtiges, so Intimes, dass ich sie gar nicht beschreiben möchte. Ein Beispiel. Reduziert man es darauf, wie viele Gäste da waren - das ist dann zu wenig.“