Schweiz-Eklat! Teamchef wirft Routiniers raus

Petkovics Entscheidung soll im Zusammenhang mit einem großen Umbau in der A-Nationalmannschaft stehen. Behrami erklärte weiter, er habe geglaubt, es handle sich um einen Anruf aus Höflichkeit, als ihn der Nationalcoach angerufen habe. „Stattdessen setzte er mich vor die Tür.“ Behrami glaubt an eine politische Entscheidung. „Petkovic kann sagen, was er will. Dieser Entscheid wurde von einer Person getroffen, die nichts vom Fußball versteht.“