Große Umfrage: 91 Prozent leben gerne in Graz

Die Zukunft sehen die Grazer aber nicht so rosig. 42,3 Prozent glauben, dass sich die Lage in den nächsten fünf Jahren zum Schlechteren entwickeln wird, 39,4 Prozent meinen, dass alles gleich bleibt - nur 14,9 Prozent glauben an eine Verbesserung. Immerhin 15,3 Prozent finden, dass sich die Lebensqualität in Graz in den letzten fünf Jahren verbessert hat.