Skelettmodel „Zombie Boy“ Rick Genest ist tot

Performance-Künstler und Model Rick Genest ist tot. Der Kanadier wurde als „Zombie Boy“ und als Darsteller in Lady Gagas Video zu ihrem Song „Born This Way“ weltberühmt. Die Sängerin ist zutiefst bestürzt über den Verlust des Freundes, der sich Berichten zufolge das Leben genommen haben soll. Sie fordert auf Twitter, „alle Hebel in Gang“ zu setzen, um „in unserer Kultur die psychische Gesundheit an erste Stelle zu stellen“.