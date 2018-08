Auto landete mitten im Garten von Einfamilienhaus

Das Unglück passierte am Donnerstag um die Mittagszeit. Die Lenkerin des Wagens war nur kurz ausgestiegen, um etwas aus dem Kofferraum des Autos zu holen. Plötzlich setzte sich der Pkw in Bewegung. Nicht auszuschließen ist, dass eines der Kinder an der Handbremse hantierte und diese löste. Das tonnenschwere Auto rollte in Folge etwa 120 Meter über eine steile Wiese und stürzte direkt in den Garten eines Einfamilienhauses.