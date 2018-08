„Mission: Impossible 6“: Cruise bleibt unkaputtbar

Chronik eines vereitelten Weltuntergangs: Die Terrorgruppe, die sich „die Apostel“ nennt, will drei Plutoniumkapseln, die auf dem Schwarzmarkt kursieren, in ihren Besitz bringen. Ein global-nuklearer Super-GAU wäre so ein Leichtes! Beim Versuch, das Plutonium zu erwerben, gerät Ethan Hunt in Berlin in eine Falle. Der brisante Stoff geht ihm durch die Lappen. CIA-Chefin Erica Sloane ist darüber wenig amused und schickt ihren zwielichtigsten Agenten August Walker (Henry Cawill) als „Aufpasser“ aus.