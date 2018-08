Größte Königspinguin-Kolonie um 90% geschrumpft

Dass die flugunfähigen Vögel einfach in andere Gebiete abgewandert sind, scheint als Erklärung nicht infrage zu kommen. Königspinguine gehen zwar tageweise in anderen Gebieten auf die Jagd, leben aber ansonsten fest an einem Ort, so Weimerskirch, der am Zentrum für biologische Studien im französischen Chize, das zum renommierten französischen Forschungsinstitut Centre national de la recherche scientifique (CNRS) gehört, arbeitet.