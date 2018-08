Nachricht getippt: Autolenkerin landet in Baugrube

Wie gefährlich es ist, im betrunkenen Zustand am Steuer eines Autos zu sitzen und dann auch noch während der Fahrt mit dem Handy zu hantieren, hat eine 45-Jährige am Montagabend in Vorarlberg am eigenen Leib erfahren. Abgelenkt vom Schreiben einer WhatsApp-Nachricht landete die Frau im Bereich einer Baustelle in einer Grube und zog sich einen Beinbruch zu.