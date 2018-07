Mit Fahrrad gestürzt: Mann (66) schwer verletzt

Ein 66-jähriger Italiener fuhr Montagmittag in Begleitung seiner Familie mit einem E-Bike am Drauradweg in Richtung Lienz. Als der Mann bei einem etwas abschüssigen Bereich des Radweges seine Geschwindigkeit verringern wollte, bremste er das Fahrrad offensichtlich zu stark und kam dadurch zu Sturz. Das Zweirad überschlug sich, der 66-Jährige, der leider keinen Fahrradhelm trug, kam zu Sturz und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde mit der Rettung in das Krankenhaus nach Innichen gebracht.