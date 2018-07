Angeklagter: „Ich bin KAIN Mörder!“

Ein Deutscher ist am Montag in Graz wegen schwerer Drohung und gefährlicher Nötigung vor Gericht gestanden. Er soll den Sachwalter seines Vaters massiv bedroht haben. Mittlerweile wird der 54-Jährige aber auch verdächtigt, in Voitsberg seinen Vater getötet zu haben. Er erschien in einem T-Shirt mit der Aufschrift „Ich bin Kain Mörder.“