Kendlbacher netzte cool wie Harry Kane

Die verpasste Rückkehr in die 2. Landesliga Süd hat in Hüttschlag nur für eines gesorgt: Der Erfolgshunger ist jetzt noch größer! Unter neuer Führung und trotz Ausfällen drehte das Team von Spielercoach Tom Kendlbacher den Auftakt-Hit der 1. Klasse Süd in Unken. Weil sich der Coach Englands WM-Star Kane zum Vorbild nahm, mehrfach vom Punkt traf.