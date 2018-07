„Salzburg steht weit über allen anderen“

So blieb die Mannschaft von Oliver Glasner die einzige in der Liga, die am Saisonende auf eine ausgeglichene Bilanz - ein Sieg, zwei Remis, eine Niederlage - gegen die „Super-Bullen“ verweisen konnte. „Ich schätze den LASK sehr stark ein. Das ist eine aggressive, gut organisierte Mannschaft“, zeigt sich Bullen-Coach Marco Rose entsprechend gewarnt.