Vettel distanziert Hamilton im Ungarn-Training

„Druck größer denn je“

„Wir fahren gegen ein Team, das in diesem Jahr schneller als wir ist. Im vergangenen Jahr war es noch ziemlich ausgeglichen, es gab einige Wochenenden, an denen wir schneller waren als sie, an einigen waren sie schneller als wir“, beschrieb Hamilton den Zweikampf mit Vettel und Ferrari. „Dieses Jahr sind die Ausschläge mehr in ihre Richtung, deshalb müssen wir an den Wochenenden noch mehr liefern und versuchen, noch mehr herauszuholen. Daher ist der Druck, noch mehr aus jedem Millimeter herauszuziehen, größer denn je, wenn ich am Ende die Nummer eins sein will.“