Fußgänger von Auto erfasst und getötet

Unfalldrama auch in Kefermarkt

Nur vier Stunden später forderte ein weiterer Unfall im Mühlviertel ebenfalls ein Todesopfer: Eine 58-jährige Mopedfahrerin wollte in Kefermarkt in die B 125 Richtung Freistadt abbiegen, übersah dabei einen bevorrangten Motorradfahrer, es kam zum Zusammenstoß. Beim Sturz zog sich der 38-jährige Motorradlenker einen Genickbruch zu, starb noch an der Unfallstelle. Die Mopedfahrerin wurde verletzt ins Freistädter Spital eingeliefert.