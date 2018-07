Mit 1,18 Promille am Steuer Auto abgeschossen

Enormen Schaden hat ein Alkolenker aus Eferding bei einem Unfall auf der Unionstraße in Linz angerichtet. Der 53-Jährige war auf der Kreuzung zur Kefergutstraße mit seinem Wagen auf das Auto eines 32-jährigen Linzers gekracht. Als Folge des wuchtigen Aufpralls wurde dessen Pkw gegen eine Ampel und dann weiter in ein Wartehäuschen geschleudert, in dem sich zum Glück keine Menschen aufhielten.