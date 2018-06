Sief Allah H. (29) heiratete sich nach Deutschland

Nachdem am Freitag die enorme Menge an Gift bekannt wurde, die Sief Allah H. in Köln hergestellt hat, gibt es nun auch neue Details zu seiner Person: Der 29-jährige Tunesier kam 2016 nach Deutschland, indem er eine deutsche Islam-Konvertitin heiratete und zu ihr zog, und ist Anhänger des Islamischen Staats. H. soll bereits in seiner Heimat in einen Anschlag verwickelt gewesen sein.