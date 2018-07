Boxer und Erdogan-Gegner Arik rechnet mit Özil ab

Der deutsch-türkische Profiboxer Ünsal Arik hat die Aussagen von Fußballer Mesut Özil auf das Schärfste kritisiert. „Alles, was Özil gerade macht, ist politisch. Er soll mal recherchieren, wofür (Recep Tayyip) Erdogan verantwortlich ist, und erklären, warum er diesen Menschen so toll findet“, sagte der 37-Jährige in einem Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.