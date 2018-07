Feuer wüteten in Wald und Flur

Während am Samstag der Himmel vor allem über der Wachau sowie den Bezirken Tulln, Korneuburg, Mistelbach, Gänserndorf, Bruck an der Leitha und Baden offenbar all seine Schleusen geöffnet hatte, hätten sich die Einsatzkräfte im Bezirk Waidhofen an der Thaya wohl einen heftigen Regenguss herbeigewünscht. Denn in einem Forstgebiet bei Waldreichs ging am Nachmittag ein Holzstoß in Flammen auf. „Durch den starken Wind griff der Brand rasch auf den Hochwald über“, schildert ein Augenzeuge. Von einem nahen Teich wurden drei Schlauchleitungen gelegt, Bauern unterstützten die Löschtrupps mit Wasserfässern. 85 Feuerwehrleute aus Waldreichs, Groß-Siegharts, Wienings, Fistritz, Loibes und Dietmanns konnten die Flammen dann eindämmen.