Schlüsseldienst zockte 76-Jährige Villacherin ab

In den vergangenen Wochen sind Kärntner bereits um Tausende Euro betrogen worden. Und die Masche ist immer die selbe. Wie andere vor ihr hatte die Villacherin per Internet nach einem Schlüsseldienst gesucht, um den Zylinder an ihrer Wohnungstüre zu wechseln. Ein Mann tauchte auf, verrichtete die Arbeit und verlangte mehr als tausend Euro. Nachdem die Dame Bedenken bezüglich des Preises geäußert hatte, versprach er, dass sie das Geld von der Versicherung zurückbekommen würde. Die Dame zahlte, erstattete dann jedoch Anzeige.