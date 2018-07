Seidl/Waller überraschen in China mit Turniersieg

Vierter Turniersieg für ÖVV

Für den ÖVV war es der vierte Turniersieg in dieser Saison auf der World Tour, nachdem Lena Plesiutschnig und Katharina Schützenhöfer Anfang Mai in Mersin (Türkei) ebenfalls ein 3*-Turnier gewonnen hatten und das Duo Simon Frühbauer/Jörg Wutzl Ende April ebenso bei einem 1*-Event in Langkawi in Malaysia zugeschlagen hatte wie Clemens Doppler/Alexander Horst im Juni in Baden.