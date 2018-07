Felsplatte krachte fast auf Felbertauernstraße

Oberhalb der Felbertauern Bundesstraße im Gemeindegebiet von Ainet in Osttirol geriet am Samstag Nachmittag eine lose liegende Felsplatte ins Rutschen und donnerte in die Böschung neben der Straße. Durch die Wucht wurde der rund 25 Zentimeter dicke Stein über die Fahrbahn geschleudert. Trotz starkem Reiseverkehr wurde zum Glück niemand verletzt. Auch Fahrzeug wurde keines beschädigt. Laut Auskunft von involvierten Sachverständigen dürfte kein weiterer Materialabgang zu befürchten sein.