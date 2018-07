Oberösterreicher stürzte beim Klettern in den Tod

Der tödliche Absturz in Kaprun ist nicht der erste in dieser Woche: Erst am Donnerstag wurde, wie die „Krone“ berichtete, bekannt, dass eine junge Frau aus Unken (25) und ihr Partner (27) aus Taxenbach beim Abstieg vom Matterhorn tödlich verunglückten. Ein Handyfoto am 4478 Meter hohen Gipfel war die letzte gemeinsame Erinnerung, kurz darauf stürzten die beiden jungen Menschen von der Südwand des Matterhorns etwa 1300 Meter in die Tiefe...