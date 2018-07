Schumachers Erfolge treiben Ferrari-Star Vettel an

Sebastian Vettel fühlt sich nach vier Weltmeistertiteln in der Formel 1 noch immer unvollendet. Der Traum vom WM-Triumph mit Ferrari wie einst sein großes Vorbild Michael Schumacher treibt den 31-jährigen Deutschen weiterhin an. Das betonte Vettel vor seinem Heim-Grand-Prix am Sonntag (15.10 Uhr) in Hockenheim. Am Samstag sichert er sich die Pole.