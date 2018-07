Britische Polizei setzt Kinder als Spione ein

Sicherheitsminister: „Kinder könnten einzigartigen Zugang haben“

Sicherheitsminister Ben Wallace erklärt in einer Korrespondenz mit dem Legislativ-Ausschuss, Kinder könnten „einen einzigartigen Zugang“ zu kriminellen Banden haben. Deren Strukturen könnten nur durch eine erfolgreiche Infiltrierung aufgedeckt und verstanden werden. Ein ehemaliges Mitglied der Londoner Polizei meint in einem Interivew mit der „New York Times“, dass Kinderspione sehr selten eingesetzt würden. Zudem würden diese Kinder und Jugendliche in den meisten Fällen selbst den Behörden ihre Dienste anbieten, nachdem sie bei Straftaten erwischt worden seien. Dadurch erhoffen sie sich eine mildere Strafe oder sogar eine Strafbefreiung.