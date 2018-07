Dunkle Gläser alleine helfen nicht gegen Sonne

„Krone“:Was sind die Trends in diesem Sommer?

Buchsbaum: Ganz einfach formuliert kann man sagen, dass große und vor allem runde Formen bei der Kundschaft sehr gut ankommen. Besonders beliebt sind heuer Brillen mit einem doppelten Mittelsteg und nach wie vor verspiegelte Gläser - in den verschiedensten Farben.