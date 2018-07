Rapids Cup-Debüt: Am Anfang steht eine Rochade

Auf Tiroler Boden startete Richard Strebinger vor einem Jahr als Rapids neue Nummer eins, legte mit einem 2:0-Cupsieg in Schwaz los. Ein Jahr später hat er seine Position zwar gefestigt, ist heute dennoch nicht an Bord: Trainer Goran Djuricin gönnt dem 25-Jährigen, der durch die Einberufung ins Nationalteam verspätet ins Sommertraining der Hütteldorfer eingestiegen war, nochmals eine Pause - Strebinger blieb daher in Wien!