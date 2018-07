Lenker übersieht Stopptafel und rammt Radler (61)

Der 61-jährige Ungar war mit seinem Fahrrad auf der L520 in Richtung Lambach unterwegs. Auf der Kreuzung zum Grünbachtal in Bachmanning wurde er plötzlich vom Wagen eines 31-Jährigen „abgeschossen“. Der Autolenker war trotz Stopp-Tafel in die Kreuzung eingefahren.



Ohne Helm

Bei der Kollision stürzte der Radler so schwer, dass er das Bewusstsein verlor. Der Ungar hatte keinen Schutzhelm getragen und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber Martin 3 in einer Linzer Spital geflogen.