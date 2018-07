Mit einem halben Tag Verspätung auf die Azoren

Sehr kundenfreundlich hatte Reisevermittler Hofer in dieser Sache reagiert: Man sei über die Flugverschiebung nicht informiert gewesen und wolle sich mit Einkaufsgutscheinen bei der Betroffenen entschuldigen. Nachdem sich nun auch Frau Sch. in dieser Sache an uns gewandt hatte, bekam auch sie als Wiedergutmachung Gutscheine!