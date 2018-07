„Die Ausweispflicht darf nicht in Kraft treten“

„Beamte benötigen endlich mehr Schutz“

In seinen Augen darf diese Verordnung nicht in Kraft treten. „Die Justizwache-Beamten benötigen mehr Unterstützung seitens des Ministeriums. Es ist auch an der Zeit, dass der Justizminister endlich die Eckpunkte des Koalitionsabkommens umsetzt, damit die Beamten endlich mehr Schutz bekommen und die Personalmängel beseitigt werden“, verdeutlicht Abwerzger.