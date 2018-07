Unmut über Ausweispflicht gegenüber Häftlingen

Den Dienstausweis herzuzeigen ist für die Justizwache-Beamten nichts Neues - jedoch nur bei einer Dienstverrichtung außerhalb der Haftanstalten. So steht es zumindest in der aktuell gültigen Verordnung. Doch diese Ausweispflicht soll in Zukunft auch auf den Innenbereich der Haftanstalten ausgeweitet werden - und das erhitzt die Gemüter. „Diese Diskussion gibt es schon länger. Zuerst waren Schilder mit Namen oder Dienstnummern angedacht, doch dagegen hat es massive Widerstände gegeben“, sagt Martin Johann Schöpf, Vorsitzender der Tiroler Justizwache-Gewerkschaft.