Öffis in Rif: Jetzt kommt Bewegung rein

Der Halleiner Stadtteil Rif ist in den letzten Jahren überdimensional gewachsen. Das viele Grün sowie die noch humanen Wohnungspreise locken viele in die häufig so bezeichnete „Schlafstadt von Salzburg“. Ein Auto besitzt hier quasi jeder, denn das Öffi-Angebot lässt (noch) zu wünschen übrig. „Eine Jahreskarte von Rif nach Salzburg mit Umsteigen kostet 504 Euro, umgekehrt von Hallein aus in die Mozartstadt 614 Euro“, fordert Umweltstadtrat Josef Sailer (SP) eine gemeinsame Kernzone.