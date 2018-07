Sex-Prozess: Beschuldigter blieb daheim

Einfach grauenhaft ist das Material, das sich ein Burgenländer über das sogenannte Darknet besorgt hatte: Fotos und Videos, die kriminelle Erwachsene beim Sex mit Minderjährigen zeigen. Unzählige Stunden an Datenmateriel befanden sich in seinem Besitz, so die Vorwürfe. Doch heimische Ermittler zur Bekämpfung von Kinderpornografie setzten dem Treiben des Mannes ein rasches Ende. Nach Beschlagnahme der Computer und einer Einvernahme bei der Polizei entschied sich die Staatsanwaltschaft, Anklage zu erheben.