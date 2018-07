„Rassismus“: Bin Ladens Ex-Leibwächter packt aus

Gericht: Sami A. muss zurückgeholt werden

Der als islamistischer Gefährder eingestufte Tunesier Sami A. war Freitagfrüh in sein Heimatland abgeschoben worden. Das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen hatte am Vortag ein Abschiebeverbot bestätigt. Der Beschluss lag den zuständigen Behörden aber erst nach dem Abflug der Maschine mit Sami A. vor. Nach der Abschiebung entschied das Gericht deshalb, dass A. nach Deutschland zurückgeholt werden muss. Dagegen will wiederum das nordrhein-westfälische Ministerium für Flüchtlinge vor dem Oberverwaltungsgericht des Landes in Münster vorgehen. Die tunesische Justiz reklamiert die Zuständigkeit für A. für sich. Der Tunesier war in seinem Heimatland seit Jänner wegen Terrorverdachts zur Fahndung ausgeschrieben gewesen.