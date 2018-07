Bin Ladens Leibwächter wurde illegal abgeschoben

In der Nacht auf Freitag wurde der Hassprediger Sami A. aus dem Abschiebegefängnis abgeholt, wo er die vergangenen 18 Tage verbracht hatte. Am frühen Morgen wurde der Salafist an Händen und Füßen gefesselt mit einer Chartermaschine außer Landes gebracht und in seine Heimat Tunesien überstellt, berichtete die „Bild“. Er wurde von vermummten Polizisten begleitet und dort den Behörden übergeben.