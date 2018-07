Diese Familie hat das „Feuerwehr-Gen“

Obwohl das Zusammenspiel der Generationen reibungslos funktionierte, gab es letztendlich leider keinen Stockerlplatz für die Maier-Paars: Denn Hubert verletzte sich so schwer am Knie, dass er ins Spital nach Feldbach musste: „Während des Laufbewerbs ist mir die Patellasehne gerissen. Dabei waren wir so gut unterwegs und das erste Mal in dieser Konstellation am Start. Aber was soll man machen. Nächstes Jahr probieren wir’s vielleicht wieder“, denkt der Oststeirer positiv.