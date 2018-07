Auch Ex-Skistar für „Ausbildung statt Abschiebung“

Vielen Asylwerbern, die derzeit in einer Lehre sind, droht die Abschiebung. Das will Grünen-Landesrat Rudi Anschober unbedingt verhindern. Neben 52.000 Unterstützungserklärungen baut er nun auch auf Hilfe prominenter Personen. Unter anderem ist Ex-Skistar Hermann Maier an Bord.