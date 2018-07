Wieder Brand in E-Boot: Akkus als „Brandstifter“?

Und auch in der Nacht auf Sonntag musste die Feuerwehr abermals zu einem Elektroboot-Brand in Feldkirchen ausrücken. „Den ersten Ermittlungsergebnissen zufolge, geriet das auf einem Anhänger gelagerte E-Boot ebenfalls aufgrund eines elektrischen Defektes in Brand“, so ein Beamter. Experten appellieren daher an alle Bootsbesitzer, stets auf professionelle elektrische Installationen, eine regelmäßige Wartung und einen sachgemäßen Umgang mit den Gerätschaften zu achten.