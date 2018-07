Silber für Sarah Lagger bei U20-Siebenkampf-WM!

Sarah Lagger setzte also in Tampere ihre wahrhaft sensationelle Medaillen-Ausbeute fort! Binnen 36 Monaten hat die noch 18-Jährige damit fünf große internationale Medaillen gewonnen. Ihr Aufstieg in die Weltklasse hatte in Cali 2015 begonnen, als sie bei der U18-WM Silber holte - damals war dies das erste Edelmetall für Österreich bei einer Nachwuchs-WM in der Leichtathletik überhaupt. 2016 ging es Schlag auf Schlag: Erst holte sie bei der U18-EM in Tiflis Silber, dann ein paar Tage später als 16-Jährige Gold bei der U20-WM, im Vorjahr kam dann Bronze in Grosseto bei der U20-EM hinzu. Und jetzt ihr nächster Medaillen-Streich in Finnland!