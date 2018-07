Sturz! Pernsteiner verspielt Chance auf Gesamtsieg

„Er war der stärkste Fahrer in dieser harten Woche.“ Pernsteiner war in der ersten Abfahrt des Tages in einen Massensturz verwickelt gewesen, kegelte sich dabei die linke Schulter aus und zog sich eine Fingerverletzung zu. „Ich bin froh, dass ich im Ziel bin. Ich habe trotzdem noch einmal alles probiert. Zum Glück habe ich die Verletzungen während des Rennens gut ausblenden können, aber jetzt tut es schon richtig weh“, sagte Pernsteiner sichtlich gezeichnet vom Sturz und den Strapazen der Mostviertel-Etappe mit 3170 zu bewältigenden Höhenmetern. Er habe Hermans, der am Kitzbüheler Horn ins Führungstrikot gefahren war, leider nicht mehr gefährden können. „Er ist brutal stark gewesen. Ich habe attackiert, bin aber nicht weggekommen. Ich kann mir nichts vorwerfen. Ich hoffe, dass ich es morgen noch gut nach Wels bringe“, so Pernsteiner, bevor es zur ärztlichen Abklärung der Blessuren ging.