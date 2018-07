WADA veröffentlicht Details zu „Fall Froome“

Die WADA hatte die Argumentation des Radsport-Weltverbandes (UCI) akzeptiert, wonach Fall Froome die in ähnlichen Fällen angewendete Untersuchung wegen der „nur schwer simulierbaren Bedingungen während der Einnahme des Asthmamedikaments“ nicht vorgenommen werden konnte. „Die Studie hätte keine verlässlichen Beweise erbracht, weil es nicht möglich gewesen wäre, die körperliche Verfassung herzustellen, in der Froome während des Tests war“, hieß es in der Erklärung nach dem Freispruch Froomes.