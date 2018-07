Linz spektakelt wieder - und das ohne Altersgrenze

Keine Altersgrenze

Der Spaß am Pflasterspektakel kennt keine Altersgrenze - weder nach oben und schon gar nicht nach unten! Deshalb gibt es auch heuer wieder das Kinderspektakel auf der Promenade. Hier steht alles bereit, was das Kinderherz begehrt: ein Bauspielplatz, Bastel- und Kreativstationen, aber auch spielerische Installationen wie das spanische Guixot - ein wackeliger, bunter Skulpturenpark, in dem Kinder ihre Geschicklichkeit ausprobieren dürfen.