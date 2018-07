Zehn Millionen Euro für Steirer mit Behinderung

Am gesellschaftlichen Leben teilnehmen

Zielgruppe sind erwachsene Menschen mit einer Behinderung, die in einer eigenen Wohnung leben wollen und können. Die Vorhaben sollen in der gesamten Steiermark umgesetzt werden, das Projektvolumen beträgt zwischen 50.000 und 2,5 Millionen Euro. „Es ist allerdings sicherzustellen, dass die Bewohner am gesellschaftlichen und sozialen Leben teilnehmen können. Ich wünsche mit daher, dass die neuen Objekte in belebten Ortskernen errichtet werden“, so Kampus.