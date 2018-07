Steirische Thermen stehen vor Herausforderungen

Mario Gruber: „Warmes Wasser ist im Grund auswechselbar, es gibt Hunderte Wellnesshotels. Um in Zukunft bestehen zu können, müssen wir noch stärker die nachgewiesene heilende und stressabbauende Wirkung unseres Wassers in den Mittelpunkt rücken. Es geht in Richtung präventive Gesundheit und Vitalität - das gilt auch schon für junge Gäste, die im Alter fit sein wollen.“