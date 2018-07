Auto blieb in Mähwerk von Mähdrescher stecken

Aus dem Mähwerk eines Mähdreschers musste die Feuerwehr in Weng im Innkreis am Donnerstag ein Auto herausschneiden! Der Wagen hatte das am Drescher angehängte Mähwerk gerammt, als dieser links abbog und dem Autofahrer den Vorrang nahm. Der Pkw-Lenker und seine zehnjährige Tochter wurden bei dem Unfall leicht verletzt.