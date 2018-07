Frau in Zug belästigt: Sextäter (39) gefasst!

Ein Wiener soll eine 19-Jährige in einem Zug auf der Strecke von Bruck an der Mur nach Graz sexuell belästigt haben. Die junge Frau zeigte am Donnerstag an, dass der Mann sich neben sie gesetzt und onaniert habe. Der Verdächtige wurde noch in der Bahnhofshalle von der Polizei gefasst. Der Verdächtige leugnete zwar alles, doch auf seiner Kleidung wurden verdächtige Spuren gefunden ...