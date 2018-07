Perverser belästigte Steirerin (19) im Zug

Kurz vor 6.00 Uhr erstattete eine 19-jährige Steirerin bei der Grazer Polizei die Anzeige, dass sie in einem Zug auf der Strecke von Bruck an der Mur nach Graz sexuell belästigt worden sei. Dabei starrte sie ein ihr unbekannter Mann auffällig an, als sie nach dem Einsteigen in Bruck an der Mur im Zug Platz nahm. Als die 19-Jährige den Platz wechselte, verfolgte sie der Mann, bevor er sich in der Folge unmittelbar neben der 19-Jährigen selbst befriedigte.